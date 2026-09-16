La jueza cita como testigos en la causa sobre Ceuta a Vivas y al exjefe de Gabinete de la Delegación

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que instruye la causa abierta tras la entrada irregular de decenas de miles de personas en Ceuta el pasado mes de julio, ha citado a declarar como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz.

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En un auto notificado este miércoles, la jueza acuerda múltiples diligencias, solicita a numerosos organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que pudieran haber emitido en relación con estos hechos y los destinatarios y el medio utilizado para su comunicación y difusión.

Además solicita que se le informe de la fecha y hora en que se emitieron esas alertas e informes.

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La magistrada cita a Vivas para el 30 de septiembre y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno el 1 de octubre. Ese mismo día tomará declaración también como testigo al jefe de la Policía Local de Ceuta.

El pasado viernes, el que era jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, presentó su dimisión tras sostener que sí trasladó los avisos del CNI sobre una posible llegada de migrantes desde Marruecos el día 30 a su superior Miguel Ángel Pérez Triano, en contra de lo que sostiene este.

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