Santa Marta presente en reunión de ministros designados en Barranquilla

Santa Marta

El alcalde Carlos Pinedo Cuello se reunió en Barranquilla con varios de los ministros designados por el presidente electo Abelardo De la Espriella, quienes asumirán funciones a partir del viernes 7 de agosto. El primer encuentro fue con el designado ministro de la Defensa Nacional, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora.

Seguidamente con el designado ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín. Asimismo, sostuvo un diálogo con la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera.

“Quiero agradecer a Camacol por este encuentro en el que tuve la oportunidad de compartir con varios ministros designados por el presidente Abelardo De la Espriella, con quienes revisamos la posibilidad de apostarle a proyectos estratégicos y seguir trabajando de forma conjunta con el Gobierno nacional para el desarrollo de Santa Marta y de los samarios”, indicó al final del encuentro el alcalde Carlos Pinedo Cuello.