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06 oct 2026 Actualizado 11:59

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Incendio forestal vuelve a activarse en La Gaviota y amenaza con superar seis hectáreas afectadas

Bomberos de Neiva trabajan para controlar las llamas, mientras investigan una posible intervención humana en la emergencia.

El llamado a la ciudadanía es a evitar las quemas. Foto Bomberos Neiva.

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El Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva mantiene una operación para controlar un incendio forestal que volvió a registrarse en el resguardo La Gaviota, zona rural del municipio. La emergencia se había presentado el sábado y, según los organismos de socorro, en esa jornada fueron afectadas aproximadamente dos hectáreas de vegetación.

Sin embargo, durante la mañana de este domingo, los bomberos recibieron nuevamente el llamado de la comunidad por la reactivación del incendio. Los socorristas lograron controlar el avance de las llamas hacia las viviendas, pero el fuego continúa afectando zonas de vegetación y permanece activo.

Jenni Ortiz, de Gestión de Riesgo, comentó que “de acuerdo con los bomberos, la afectación podría superar las seis o siete hectáreas, teniendo en cuenta que el incendio lleva varias horas de actividad y aún no ha sido liquidado. El organismo de socorro aseguró que todas sus unidades y vehículos de primera respuesta permanecen en el lugar”.

Los bomberos señalaron que, de manera preliminar, no se descarta que el incendio haya sido provocado por intervención humana, aunque esta situación deberá ser establecida mediante las respectivas investigaciones. El llamado a la ciudadanía es a evitar las quemas y la disposición de residuos en zonas de vegetación.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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