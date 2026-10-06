Ataque con dos drones generó temor en Aipe, pero no dejó policías ni civiles heridos

Neiva

Dos detonaciones registradas hacia las cuatro de la tarde generaron alarma entre los habitantes de Aipe, luego de que se confirmara un ataque con drones contra la estación de Policía del municipio. Una de las cargas impactó el patio interior de las instalaciones, mientras que la segunda cayó en un sector externo.

De acuerdo con las autoridades, el hecho no dejó policías ni civiles muertos o heridos. Tras conocerse la situación, unidades de la estación de la Metropolitana, hicieron presencia en el lugar para verificar lo ocurrido y adelantar la evaluación de los daños ocasionados por las dos explosiones.

El alcalde Luis Ramirez, afirmo que “las autoridades recopilan videos y demás elementos que permitan avanzar en la investigación. Además, indicó que se está a la espera de la convocatoria de un consejo de seguridad, donde se analizarán las medidas que deberán adoptarse frente a este tipo de hechos”.

Frente al temor generado entre la comunidad, el mandatario pidió mantener la tranquilidad y evitar la circulación de rumores. También anunció que acudirá, a la instancia departamental para conocer las orientaciones de las autoridades militares y de Policía.