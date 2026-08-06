Listas las propuestas que hará Pasto al nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella

Pasto-Nariño

El alcalde de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, participará en la primera reunión de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) con el presidente electo de Colombia Abelardo De la Espriella y sus ministros.

El encuentro se realizará en Cali y representa una oportunidad para que Pasto fortalezca su agenda de gestión ante el Gobierno Nacional, priorizando iniciativas de alto impacto para el desarrollo social, económico y de infraestructura del municipio agregó el mandatario.

Toro Muñoz aseguró que la Administración Municipal ha radicado más de 96 proyectos ante el Gobierno Nacional, en esta nueva etapa se dará prioridad a aquellos que, por su impacto y nivel de urgencia, requieren respaldo institucional y financiación para avanzar en su ejecución.

Entre las iniciativas que serán presentadas se encuentran la doble calzada Catambuco–Pasto; el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE); el mantenimiento y mejoramiento de la malla vial urbana; proyectos de agua potable y saneamiento básico; así como iniciativas para fortalecer el Carnaval de Negros y Blancos y otras expresiones culturales que dinamizan la economía y preservan el patrimonio de la ciudad.

Se busca desarrollar una gestión permanente ante las entidades del orden nacional para evitar que los proyectos estratégicos del municipio se posterguen y garantizar que las necesidades de Pasto sean tenidas en cuenta dentro de las prioridades del nuevo Gobierno.

“No podemos perder tiempo. Ya nos queda año y medio de Administración y lo peor que podemos hacer es relegarnos de la actividad gubernativa nacional. Estuvimos golpeando puertas con el anterior Gobierno y con el nuevo Gobierno vamos a seguir en la misma tónica, porque lo que el municipio necesita son recursos”, afirmó el mandatario.