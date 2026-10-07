Cuál fue la razón de la muerte de Piero, el cantante de ‘Mi viejo’

Piero fue un cantante ítaloargentino muy reconocido a nivel internacional, murió este 7 de octubre, a sus 81 años.

Piero Antonio Franco De Benedictis, su nombre de pila, se encontraba internado en el Hospital Italiano en Buenos Aires, sus familiares y cercanos confirman que el cantante llevaba varios días hospitalizado con un estado de salud bastante delicado a sus 81 años.

En el año 2023, estuvo en el radar por su estado de salud, debido a que había sido internado de urgencia durante una gira por Ecuador por un cuadro respiratorio grave. Su hijo, Juan De Benedictis habría informado de su hospitalización, a través de su cuenta de Instagram, en ese entonces.

La última vez que el cantante argentino estuvo en Colombia, fue para principios de este año en Bogotá, el pasado 19 de abril para celebrar sus 81 años con su tour “Sinfonía Inconclusa en el Mar”.

¿Cuál fue la causa de su muerte?

Aún no se sabe la causa exacta de su muerte, lo que se sabe es que atravesaba por una crisis de salud bastante delicada y complicada, los familiares no especificaron si se debió a una enfermedad puntual.

Una de sus canciones más famosas fue “Mi viejo”, la cuál lo colocó en el radar musical a nivel nacional e internacional, en la época de los 60’s se dedicó a cantar canciones de protesta y regresó de su exilio en la época de los 80’s con un gran auge de popularidad.

Su obra se caracterizó por la ternura y el compromiso, “Creo que si hay un tipo que boicoteó su carrera, ése fui yo”. Insistía con algunas canciones porque creía que éramos una sociedad sin memoria.

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