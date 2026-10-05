Trágico fin de semana vial en Medellín impulsa mayores controles a conductores ebrios en la ciudad

Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, anunció el reforzamiento de las acciones de control vial luego de un fin de semana crítico. De las cinco personas fallecidas en incidentes de tránsito durante los últimos días, tres estuvieron relacionadas con el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, representando el 60 % de los casos fatales.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado urgente a la ciudadanía a no conducir bajo los efectos de sustancias y asumir comportamientos responsables. La administración enfatizó que la conducción en estado de alcoholemia constituye una conducta irresponsable que pone en riesgo la vida de todos los actores viales en la ciudad.

Balance de operativos e inmovilizaciones en Medellín

Para contrarrestar esta problemática, la Secretaría de Movilidad mantiene controles permanentes en puntos estratégicos. En lo corrido del año se han realizado 112 operativos dirigidos contra conductores ebrios, los cuales han dejado un saldo de 705 comparendos impuetos por los agentes de tránsito.

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Asimismo, estas intervenciones operativas han derivado en la inmovilización de 682 vehículos en la capital antioqueña. La Alcaldía reiteró que intensificará los controles preventivos y sancionatorios para mitigar la siniestralidad y proteger la vida en las vías.