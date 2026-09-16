Presidenta de la Comisión Europea envió apoyo al pueblo español tras la crisis migratoria de Ceuta

Este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió un mensaje de apoyo al pueblo español tras la crisis migratoria de Ceuta, al subrayar que esta ciudad autónoma “es España” y “es Europa”, además de afirmar que “Europa está de su lado”.

Von der Leyen se pronunció en su discurso del Estado de la Unión Europea ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), donde también anunció este miércoles que Bruselas permitirá mayor flexibilidad en la gestión de migración y asilo bajo situaciones de emergencia en las que los flujos migratorios “se orquestan y se utilizan como arma”, como sucedió este verano en Ceuta.

“Todas nuestras fronteras exteriores son fronteras europeas. Por ello, quiero dirigirme directamente al pueblo español: La frontera de Ceuta es una frontera europea. Porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará a su lado”, dijo.

También señaló que crisis como la de Ceuta “son de distinta naturaleza” y conllevan “la explotación de personas vulnerables por parte de traficantes y contrabandistas sin escrúpulos”, y por parte de “adversarios de la UE”, y se refirió a las sanciones propuestas por Bruselas para “golpear a los delincuentes donde más les duele”.

Von der Leyen también resaltó el marco europeo común que representa el Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, como “única solución posible” a situaciones como la de Ceuta, un sistema que “asigna responsabilidades a todos y que exige solidaridad por parte de todos”, y urgió a su “plena aplicación”.

Ante acontecimientos como el de Ceuta, destacó asimismo la necesidad de que la UE “disponga de los medios para proteger sus fronteras en todo momento, sobretodo ante escenarios en los que se provocan y utilizan como arma los movimientos masivos de personas”.

Además, aseguró que se propondrá “un nuevo marco europeo de respuesta ante emergencias”.

Este nuevo mecanismo “solo se activará bajo criterios estrictamente definidos y, en tales casos, permitirá una flexibilidad limitada en el tiempo y claramente delimitada respecto a los procedimientos habituales”, señaló.