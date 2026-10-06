Peste neumónica: Estados Unidos se comunica con Rusia para aclarar caso

El Departamento de Estado confirmó contactos con Rusia para definir si sí existió un contagio en Siberia. (Foto: Getty Images) / KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA

El Gobierno estadounidense comenzó a intercambiar por primera vez información con Rusia por el aparente caso de peste neumónica en Siberia el pasado viernes 2 de octubre, fecha en la que se cree que una investigadora falleció a causa de esta enfermedad.

“Hemos estado en contacto con el Gobierno ruso (incluidos nuestros expertos en salud del Departamento de Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores) desde el viernes pasado”, explicó un funcionario del Departamento de Estado en un mensaje enviado a la agencia EFE.

Según medios locales rusos, la semana pasada (aparentemente en la noche entre el 1 y el 2 de octubre) murió una joven de 28 años, quién era empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente, en un hospital de Shélejov, ciudad satélite de la capital regional.

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Los rumores

Hasta el momento se estudian dos versiones: que la paciente se contagió de peste neumónica, provocada por una bacteria llamada ‘Yersinia pestis’, en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo.

El Gobierno estadounidense emitió una alerta sobre un posible brote de peste pulmonar en esa área de Siberia y desde entonces el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal) ha informado que las autoridades rusas han puesto en cuarentena varios hospitales de Irkutsk, por sospechas de que se haya producido un brote de peste pulmonar.

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Comunicación constante

Washington ha insistido en que mantiene una comunicación continua con Moscú sobre el caso y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió a Rusia a ser “transparente y a compartir más información con el mundo”.

Este martes, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) aseguró que sigue de cerca el suceso, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó como “muy bajo” el riesgo sanitario en Europa tras el incidente en Siberia.