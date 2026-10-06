Ruta N presenta el primer diagnóstico del ecosistema de innovación en Medellín

Medellín

Ruta N presentó un primer diagnóstico del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en Medellín a través de su plataforma Pulso CTI. Este balance preliminar sirve como antesala para la publicación del primer Ranking Oficial de Innovación del Distrito, previsto para el próximo mes de noviembre.

El análisis evalúa variables clave como la dinámica empresarial, la captación de capital, la formación de talento especializado y la colaboración institucional. La iniciativa busca medir el impacto real de estas áreas en el desarrollo científico, económico y social de la capital antioqueña.

Inversión en startups y empleo tecnológico

En el ámbito financiero, las startups de la ciudad alcanzaron 216 millones de dólares en Venture Capital durante 2026, superando los 157 millones de dólares registrados en 2025. Asimismo, estas empresas de base tecnológica generan actualmente más de 17.000 empleos directos y concentran el 24% de las startups Deeptech de Colombia.

Respecto al talento humano, Medellín registra 7.700 niños formados en habilidades STEAM, 320 nuevos doctores y más de 13.000 graduados en áreas afines. A esto se suman 85.000 estudiantes universitarios vinculados a programas CTI y 2.900 investigadores activos, de los cuales el 47,7% cuenta simultáneamente con producción científica y tecnológica.

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Medición del ecosistema para la toma de decisiones

Esta radiografía inicial se complementará con la información recopilada de empresas, universidades, centros de investigación, hospitales y emprendimientos locales. Todo este conjunto de datos consolidará la estructura final del Ranking Oficial de Innovación de Medellín.

Según la entidad, la medición sistemática de estas capacidades permitirá mapear con precisión las fortalezas y desafíos del sector. Con ello, se busca orientar estrategias públicas y privadas que potencien la competitividad técnica y económica en la región.