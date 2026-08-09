Operativo en la cárcel La Vega dejó incautación de celulares y armas cortopunzantes en Sucre. Foto: Policía de Sucre

Montería

Un operativo liderado por la Policía Nacional a través del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), permitió la incautación de equipos celulares, armas cortopunzantes y otros elementos prohibidos en la cárcel La Vega de Sincelejo, Sucre.

“La intervención se realizó en el pabellón 4, donde permanecen aproximadamente 159 personas privadas de la libertad pertenecientes a diferentes estructuras de delincuencia organizada, con el propósito de ubicar e incautar elementos materiales probatorios que estarían siendo utilizados para la comisión de actividades delictivas, principalmente relacionadas con la extorsión”, expresó el comandante de la Policía en Sucre, coronel Aimer Alonso Triana.

De acuerdo con el uniformado, “como resultado de la diligencia fueron incautados cinco (5) equipos celulares, cinco (5) cargadores para celular y cinco (5) armas cortopunzantes, elementos cuya tenencia está prohibida al interior del establecimiento penitenciario y que representan un riesgo para la seguridad y el control institucional”, agregó.

De acuerdo con lo establecido, esta sería la tercera intervención en la cárcel La Vega de Sincelejo en lo corrido del año 2026.

“El 2 de febrero de 2026, logramos la incautación de seis (6) equipos celulares y tres (3) tarjetas SIM y el 17 de junio se incautaron once (11) equipos celulares”, destacaron las autoridades sobre las intervenciones anteriores.

“De igual forma, en el marco de esta ofensiva nacional, el GAULA de la Policía Nacional ha desplegado diligencias de allanamiento y registro en los establecimientos penitenciarios El Bosque, en Barranquilla, y en la cárcel de Santa Marta, fortaleciendo las acciones orientadas a debilitar las capacidades operacionales de las estructuras criminales que buscan continuar delinquiendo desde los centros carcelarios”, concluyó la Policía.