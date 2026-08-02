Video: Jhon Arias anotó un gol en triunfo de Palmeiras por la Copa de Brasil

Jhon Arias celebra su gol ante Fortaleza por la Copa de Brasil. (Photo by Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images) / Sports Press Photo

Jhon Arias fue titular y jugó 83 minutos en la goleada de Palmeiras 3-0 sobre Fortaleza, en juego válido por la serie de ida de los octavos de final de la Copa de Brasil.

El atacante chocoano se reportó con un gol, el segundo de su equipo, con un remate de cabeza a los 64 minutos del encuentro. El extremo fue reemplazado a los 83 minutos por Lucas Evangelista Santana.

A los 64 minutos del encuentro, Allan desbordó sobre la banda derecha del campo, lanzando un centro al área para que Arias definiera de palomita con un gran disparo de cabeza, dejando sin chances al portero Joao Ricardo.

Este es el octavo gol de Jhon Arias con Palmeiras desde su regreso al fútbol brasileño, procedente del Wolverhampton de la Premier League. Cuatro más los convirtió por el Brasileiaro y otros tres por la Copa Libertadores.

Los otros goles del equipo Paulista durante este domingo fueron convertidos por Maurício, al minuto 48, y por José Manuel López, al minuto 85 del compromiso, dejando prácticamente liquidada la serie. El juego de vuelta se estará disputando el próximo miércoles.

¿Qué dijo Jhon Arias al final del partido?

En diálogo con el canal oficial del Palmeiras, Jhon Arias comentó luego del encuentro: “Feliz de volver a marcar aquí en Nubank Park. Conseguimos una ventaja importante, claramente que la eliminatoria no está definida, tenemos que ir a corroborar la ventaja que conseguimos hoy”.

“Feliz por anotar, hacerlo con nuestros hinchas siempre es especial. Contento como fue nuestro desempeño de hoy, era un partido físico y complicado”, añadió el chocoano.

¿Cómo va Palmeiras en el Brasileirao?

Luego de la interrupción por la Copa del Mundo, el Brasileirao se reanuda con Palmeiras liderando el campeonato con 47 puntos, ocho más que Flamengo, segundo con un partido menos.