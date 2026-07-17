Fiestas de Independencia de Cartagena: declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación

Las tradicionales Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, ya hacen parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, al ser aprobado su Plan Especial de Salvaguardia -PES-, por parte del Consejo Nacional de Patrimonio (CNP), órgano asesor del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La aprobación se dio al término de la socialización del documento PES, cumplida en la capital de la República este viernes 17 de julio, por una delegación liderada por actores festivos, los Grandes Lanceros 2026-2027 Margot Castro y Benjamín “Mincho” Paternina”, docentes, artistas, gestores culturales, la directora general del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Shirley Tuñón Vásquez, Gina Ruz Rojas, integrante del Comité por la Revitalización de las Fiestas de Independencia, el equipo de historiadoras que acompañó el proceso; Lorena Guerrero y Adineth Vargas, la Reina Popular de la Independencia; Faylin Rodríguez y representantes de la sociedad civil.

La presentación, estuvo precedida por una muestra viva de Las Fiestas, un audiovisual del proceso y la sustentación de los postulantes. Esta aprobación se llevó a cabo por unanimidad por los miembros del Consejo, quienes coincidieron en sus conclusiones que fue un espacio profundamente emocionante y satisfactorio. Y se mostraron complacidos por aportar a una “deuda histórica” con la ciudad Heroica, y para que “sigan manteniendo su carácter popular”.

“Es un acontecimiento histórico que se consolida luego de un complejo proceso que se prolongó por más de dos décadas junto al copostulante Comité por la Revitalización de las Fiestas de Independencia, y especialmente a los portadores de la manifestación quienes con sus voces y aportes consolidaron el documento PES”, dijo el alcalde Mayor Dumek Turbay Paz, al ser informado sobre la decisión del CNP.

“Este Plan Especial de Salvaguardia es el resultado de un compromiso de ciudad, de esfuerzos participativos, colectivos y continuados por muchos años por la defensa de nuestro patrimonio festivo. Queremos que sea el instrumento de gestión que fortalezca nuestras Fiestas y a sus protagonistas, que garantice la sostenibilidad de las acciones de salvaguardia y revitalización lideradas por las comunidades y que marque los lineamientos para potenciar lo que está funcionando, y convertir en fortalezas sus actuales riesgos y debilidades”, indicó Gina Ruz Rojas, miembro del Comité por la Revitalización de las Fiestas de Independencia, entidad postulante junto al IPCC.

La declaratoria es un reconocimiento al patrimonio festivo de Cartagena y una oportunidad para impulsar colectivamente instrumentos que posibiliten el desarrollo de plenas garantías por parte del Estado a la salvaguardia de manifestaciones como cabildos, bandos, desfiles, comparsas, danzas, músicas tradicionales y el Reinado Popular de las Fiestas de la Independencia como espacio de liderazgo festivo, entre otras, al tiempo que consolida su condición como motor de desarrollo económico y social desde la cultura, generando cohesión social y su proyección nacional e internacional

“Son muchas las personas, especialmente portadores de la manifestación, y entidades que han hecho aportes significativos a este gran logro, como lo es la inclusión de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, desde antes de la postulación, formalizada en 2016, y durante su prolongada gestión”, explicó Shirley Tuñón Vásquez, directora del IPCC.

Como antecedentes recientes a la aprobación final del PES de las Fiestas, se destacan la declaratoria de éstas como Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito, por parte del Concejo de Cartagena, mediante acuerdo sancionado en mayo pasado por el alcalde mayor, y la sustentación del documento final ante el Comité Técnico del Consejo Nacional de Patrimonio, realizado el pasado 15 de julio.

La inclusión de la principal expresión festiva de Cartagena conmemorativa de la Independencia en la Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, ya se materializó, pero sobreviene ahora el trámite administrativo para la expedir la correspondiente resolución y su posterior protocolización y entrega a la ciudad, por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

La cartagenera, Saia Vergara Jaime, Viceministra de Patrimonios y Memorias, expresó su reconocimiento a las autoridades del Distrito de Cartagena y a los esfuerzos conjuntos desarrollados con sectores protagónicos de las Fiestas, por avanzar en este proceso que hoy llega a uno de sus momentos cúspides con la declaración de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre como Patrimonio Cultura e Inmaterial de la Nación.