Avanza acuerdos con la comunidad Muisca de Bosa para el desarrollo del Plan Parcial Edén-El Descanso

Como parte de los compromisos adquiridos por el Distrito en el marco de la consulta previa con el Cabildo Indígena Muisca de Bosa para el desarrollo del Plan Parcial Edén – El Descanso, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá adelantó el proceso de notificación personal de las primeras resoluciones de oferta de compra de la Unidad de Gestión 1 del proyecto.

La primera jornada de notificaciones se llevó a cabo el 28 y 29 de mayo de 2026 y fue desarrollada de manera articulada con las autoridades indígenas, bajo el liderazgo de la Secretaría de Gobierno, como parte de los compromisos adquiridos por el Distrito en el marco de la consulta previa.

Como resultado de esta primera etapa, fueron notificadas 31 ofertas de compra en territorio. De estas, 25 fueron aceptadas por sus propietarios, lo que representa un avance en la adquisición de 14.928,35 metros cuadrados aproximadamente por un valor superior a los $12.621 millones.

Respecto a las seis ofertas restantes, una no fue aceptada por desacuerdo con las condiciones planteadas; otra se encuentra en proceso de análisis por parte del propietario; dos no pudieron ser aceptadas debido a situaciones jurídicas que darán lugar al trámite correspondiente de expropiación; y dos más cuentan con manifestación favorable de aceptación, las cuales se formalizarían en las próximas semanas.

“Este avance refleja el compromiso del Distrito con los acuerdos construidos junto al Cabildo Indígena Muisca de Bosa. Desde la Secretaría de Gobierno hemos acompañado este trabajo para garantizar el diálogo, la participación efectiva de la comunidad y la coordinación entre las entidades distritales, siempre con respeto por su identidad cultural y su visión del territorio”, dijo el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.

Cabe recordar que, el Plan Parcial de Desarrollo Edén – El Descanso fue adoptado mediante el Decreto Distrital 521 de 2006 con el propósito de promover el uso racional del suelo, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona y garantizar la función social y ecológica de la propiedad.

“Estos avances representan un paso significativo para la consolidación de la UG1, denominada Polígono Ciudadela MHUYSQA de IGUAQUE, cuyo urbanismo fue aprobado por el Cabildo en cumplimiento de los acuerdos suscritos durante la consulta previa”, concluyó el gerente general de RenoBo, Carlos Felipe Reyes.