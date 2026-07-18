Origen de los crepes: la historia del plato francés que conquistó a Colombia

Con el paso de los años, los crepes se han convertido en una de las preparaciones favoritas de los colombianos, gracias a su versatilidad y a la gran variedad de ingredientes con los que puede prepararse.

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, la chef Laura Insignares explicó el origen de esta receta y compartió algunos consejos para prepararla correctamente. La versión tradicional lleva harina, huevos y leche, aunque originalmente en Francia se elaboraba únicamente con harina, agua y sal. Con el tiempo, cada región comenzó a incorporar nuevos ingredientes y rellenos, dando lugar a las diferentes versiones que hoy se conocen.

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Para lograr un buen resultado, la chef recomienda dejar reposar la masa durante aproximadamente dos horas en la nevera antes de cocinarla. También explica que el sartén debe estar bien caliente para obtener una preparación delgada, uniforme y evitar que la mezcla se pegue.

Durante la conversación, Laura Insignares también destacó que la arepuela puede considerarse la “prima colombiana” del crepe, una comparación que evidencia cómo distintas culturas han desarrollado preparaciones similares a partir de ingredientes sencillos.