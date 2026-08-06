ADR entrega avances en el suministro de agua del Proyecto Multipropósito Río Ranchería en La Guajira

Colombia

Este miércoles, 5 de agosto, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), oficialmente, puso en funcionamiento la planta de Tratamiento de Agua Potable Corral de Piedra en La Guajira, con el suministro de agua cruda desde el embalse El Cercado.

Esta obra facilitará, además, que el Proyecto Multipropósito Río Ranchería materialice el propósito de llevar agua a comunidades para aportar al campo y al crecimiento económico del sector.

Cabe recordar que este mismo, al sur de La Guajira, fue concebido para abastecer acueductos municipales, proveer distritos de riego agrícola y generar energía eléctrica.

Los beneficiados por el proyecto

Ahora, según datos de la misma ADR, la operación de esta planta beneficiará a 45.000 habitantes de algunas regiones de La Guajira, como en San Juan del Cesar y de los corregimientos de La Junta, La Peña y Curazao, pues a partir de la fecha contarán con agua potable en sus territorios.

Así se logró poner en marcha el proyecto

Y es que la puesta en marcha de esta planta de tratamiento de agua potable se dio gracias al mantenimiento especializado y, además, de la optimización de todas las líneas de conducción de San Juan y Ranchería.

Esta intervención permitió que se recuperaran todas las condiciones óptimas de operación de la infraestructura hidráulica mediante la reparación y modernización de componentes esenciales del sistema.

El campo, actor protagonista

Adicionalmente, otro actor que se verá beneficiado será el campo de ese departamento, pues el Proyecto Multipropósito Río Ranchería fortalecerá toda la capacidad de los distritos de riego de San Juan y Ranchería para cubrir más de 18.500 hectáreas de tierra destinada a la producción agropecuaria en la región.