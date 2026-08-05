Condenado a 8 años de prisión exalcalde de Ciénaga, Magdalena, Luis Tete Samper

Magdalena

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a la pena de 8 años de prisión a Luis Alberto Tete Samper, exalcalde de Ciénaga (Magdalena) por irregularidades en un convenio de asociación para el mejoramiento nutricional de niños y la recuperación ambiental de dicho municipio.

Según la entidad Por estos mismos hechos fue condenado a la pena de 6 años y 4 meses de prisión el contratista José Armando Ulloa Niño. Los dos hombres fueron declarados responsables del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La investigación demostró que el 30 de noviembre de 2015 se suscribió el convenio por un valor de 723 millones de pesos. Sin embargo, se vulneraron los principios de contratación estatal, la legalidad, planeación, transparencia, publicidad y selección objetiva.

Dicho convenio fue utilizado en la compra de un inmueble, por un valor de 560 millones de pesos, acción que no estaba contemplada en los estudios previos ni en la justificación contractual; que, además, requería autorización del Concejo Municipal, trámite que fue omitido. De esta manera, solo fueron utilizados $163’000.000 en actividades relacionadas con el objeto para el cual habían sido asignados los recursos públicos.

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