Ejército ubica depósito con explosivos del ‘Clan del Golfo’ en zona rural de Fundación, Magdalena

Tropas de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Gaula de la Policía, localizaron un depósito ilegal con material explosivo en zona rural de Fundación, Magdalena, como parte de las acciones adelantadas contra grupos armados organizados que operan en el Caribe colombiano.

El hallazgo se produjo en la vereda Sacramento, donde las unidades militares encontraron un escondite que, según información de las autoridades, estaría relacionado con la subestructura David Mesa Peña del ‘Clan del Golfo’, señalada de tener presencia y actividad delictiva en esta zona del departamento.

Durante el operativo fueron incautados 30 artefactos explosivos improvisados, elementos que representaban una amenaza para las comunidades cercanas y para las unidades que desarrollan labores de seguridad en el territorio. El material fue puesto bajo control de personal especializado, encargado de aplicar los protocolos establecidos para su manejo.

Las autoridades señalaron que este resultado hace parte de la ofensiva que se mantiene en el Magdalena para afectar las capacidades logísticas de los grupos armados ilegales y reducir los riesgos para la población civil.

Con estas operaciones, la Fuerza Pública busca avanzar en el control territorial y fortalecer las acciones de seguridad en zonas donde persisten actividades relacionadas con estructuras criminales.