Primeros encuentros del alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo con el Gobierno electo

Santa Marta

Con el fin de seguir avanzando en proyectos estratégicos de ciudad y velar por el bienestar de los samarios, el alcalde Carlos Pinedo Cuello se trasladó a la ciudad de Barranquilla donde tiene previsto varios encuentros con funcionarios designados por el presidente electo Abelardo De la Espriella cuyo mandato comienza este viernes 7 de agosto.

La primera reunión fue con el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, ministro de Defensa designado, a quien el mandatario distrital tuvo la oportunidad de entregarle un informe de la situación que se vive en Santa Marta en materia de seguridad.

El mandatario distrital destacó que el trabajo conjunto con el Gobierno nacional permitirá avanzar en la consolidación de una ciudad más segura para todos los samarios.

“Hoy sostuve una reunión con el ministro de Defensa, @generaljmora, para revisar y rediseñar estrategias que nos permitan fortalecer la seguridad de nuestro Distrito”, precisó el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello.

Con el ministro se revisaron varias estrategias en busca de implementar acciones inmediatas que permitan devolverle la tranquilidad a los samarios y fortalecer la seguridad en todos los rincones de Santa Marta.