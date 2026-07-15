Proyecto de dotación escolar beneficiará a más de 5.300 estudiantes en municipios PDET de Bolívar

La Agencia de Renovación del Territorio (ART), a través de la Subdirección de Reconciliación y Desarrollo Social, realizó la jornada de socialización del proyecto de dotación integral para restaurantes escolares que beneficiará a 29 sedes educativas oficiales rurales de los municipios PDET de María La Baja, San Pablo, El Guamo, El Carmen de Bolívar y Morales.

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La iniciativa, que cuenta con una inversión de $946.626.754,53, busca fortalecer la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la modalidad de preparación en sitio, mejorando las condiciones para la preparación, conservación y suministro de alimentos en las instituciones educativas rurales de la subregión Montes de María.

Durante la jornada, desarrollada en la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar, la ART, la Gobernación de Bolívar y representantes de los municipios beneficiarios revisaron los aspectos técnicos, logísticos y operativos para la distribución de los equipos y mobiliario, además de instalar el Primer Comité de Control Social del proyecto, espacio que permitirá hacer seguimiento a la implementación de esta iniciativa con la participación de las entidades territoriales, las instituciones educativas y representantes de los padres de familia.

El proyecto permitirá dotar los restaurantes escolares con mobiliario, equipos, menaje, utensilios de cocina y puntos ecológicos, elementos indispensables para garantizar el adecuado funcionamiento de los espacios donde diariamente se preparan los alimentos de los estudiantes.

Entre los elementos que serán entregados se encuentran puestos de comedor, mesones en acero inoxidable, estufas industriales, neveras, congeladores, licuadoras industriales, utensilios de cocina, vajillas completas y puntos ecológicos para el manejo adecuado de los residuos sólidos.

Esta intervención beneficiará de manera directa a 5.313 estudiantes de instituciones educativas oficiales rurales, contribuyendo al cierre de brechas en infraestructura educativa y al cumplimiento de las iniciativas priorizadas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

La entrega de la dotación está prevista para finales del mes de julio, una vez culminen las actividades logísticas y de coordinación definidas durante la jornada de socialización. Posteriormente, se dará inicio al proceso de entrega de los protocolos y puesta en funcionamiento de los restaurantes escolares, garantizando el adecuado uso de los equipos y el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en los municipios beneficiarios.

Con este proyecto, la Agencia de Renovación del Territorio reafirma su compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales PDET, promoviendo mejores condiciones para la permanencia escolar y el bienestar de niñas, niños y adolescentes de los Montes de María.