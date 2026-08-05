Policía recupera en Magangué una motocicleta robada avaluada en 18 millones de pesos

Lo que para un delincuente representó un botín tras un violento atraco, hoy vuelve a convertirse en la esperanza de su legítimo propietario. Gracias a las labores investigativas de la Policía Nacional, una motocicleta que había sido robada hace menos de un mes fue recuperada en el municipio de Magangué, asestando un nuevo golpe a la delincuencia que afecta el patrimonio de los ciudadanos.

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En desarrollo del Plan Ofensiva Territorial, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) adelantaron un operativo en vía pública del barrio Santa Rita, donde lograron la recuperación de una motocicleta BAJAJ Pulsar NS200, modelo 2026, color negro nebulosa, de placas TDW-29H, avaluada en 18 millones de pesos.

Las verificaciones permitieron establecer que el automotor había sido hurtado el pasado 10 de julio de 2026 en la vía que comunica el corregimiento de Piñalito con el corregimiento de Camilo Torres, jurisdicción del municipio de Magangué, donde delincuentes lo despojaron de su propietario mediante la modalidad de atraco. Posteriormente, la motocicleta fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso de devolución a su dueño.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, resaltó este importante resultado operativo. “Seguimos intensificando las acciones investigativas y operativas para combatir el hurto de automotores y recuperar los bienes de los ciudadanos. Nuestro compromiso es seguir cerrándole el paso a la delincuencia y brindando seguridad a todos los bolivarenses”, señaló el oficial.