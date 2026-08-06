Concejo aprueba crear la nueva Corporación de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre

“Mucho se ha dicho, más bien mentido, sobre la figura y accionar de esta nueva entidad, tergiversándola desde su concepción como un foco de desmedro a nuestra cultura y patrimonio. No hay un ápice de realidad y certeza en eso. En cambio, esta nueva corporación lo que va es a fortalecer nuestras Fiestas de Independencia del 11 de noviembre, en cuanto a blindarlas, modernizarlas y expandirlas en sus ámbitos logísticos, comerciales y de promoción turística, sin alterar su bastión cultural y patrimonial que seguirá regido por el IPCC”, así se pronunció el alcalde Dumek Turbay con relación a la creación de una nueva entidad del Distrito.

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La creación de la nueva Gerencia de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre acaba de ser aprobada por el Concejo Distrital, con la que la Alcaldía de Cartagena busca descentralizar y modernizar competencias de promoción turística, logísticas, comerciales y de formalización laboral en torno a las festividades novembrinas.

El pasado 1 de junio, el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, instaló el segundo período de sesiones en el Concejo Distrital. En la ceremonia, que hizo parte de los actos protocolarios del cumpleaños 493 de Cartagena de Indias, el mandatario distrital hizo la presentación formal por parte del Distrito de cuatro proyectos de acuerdo fundamentales para la ciudad, y que componen la lista de iniciativas que han sido sometidas a consideración de la corporación desde esa fecha.

“Venimos construyendo una ciudad con visión de largo plazo. Por eso acudimos al Concejo para tramitar herramientas que nos permitan garantizar la continuidad de proyectos fundamentales para el desarrollo, la competitividad y la calidad de vida de los cartageneros”, precisó el alcalde Turbay durante la instalación

A través de la iniciativa, la Administración solicitó la autorización para constituir una entidad descentralizada, organizada como una entidad sin ánimo de lucro de participación pública o mixta, la cual estará vinculada a la Secretaría de Turismo y contará con patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y presupuestal: la Gerencia de Fiestas de Independencia del 11 de noviembre.

La medida se justificó en un riguroso análisis económico que demuestra que las festividades inyectaron $328.321 millones de pesos a la economía local en su última edición, lo que significa que cada peso invertido por el sector público se multiplicó por 26. Sin embargo, la gestión actual choca con la rigidez de la Ley 80 de 1993, impidiendo reaccionar comercialmente ante un mercado de eventos que crece a tasas de doble dígito.

Tras la aprobación hoy del Concejo y la posterior creación, la entidad tendrá la agilidad comercial necesaria para negociar patrocinios, gestionar el aprovechamiento económico del espacio público e incorporar capital privado mayoritario para la contratación de artistas y grandes montajes logísticos.

Además de proteger el patrimonio cultural inmaterial sin inmiscuirse en las competencias de salvaguarda cultural y patrimonio del IPCC, este esquema busca la formalización laboral de miles de artistas, gestores, logísticos y microempresarios de servicios que hoy dependen de la informalidad, la cual impacta al 58.1% de los trabajadores de la ciudad.

La junta directiva de esta nueva corporación estará presidida por el Alcalde Mayor y compuesta de manera articulada por los líderes de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Turismo, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y Corpoturismo.

Al respecto, el concejal Carlos Raad, ponente del proyecto, indicó: “Las Fiestas de Independencia son parte de lo que somos como cartageneros. Por eso dimos un paso para fortalecerlas y protegerlas hacia el futuro. ‘La Fiesta que nos Une’ está lista para crecer, atraer más oportunidades para nuestros artistas, emprendedores y toda la ciudad, sin perder su esencia”.

La nueva corporación no afecta el patrimonio y la cultura de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre

El pasado 17 de julio, las tradicionales Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre fueron declaradas como parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, al ser aprobado su Plan Especial de Salvaguardia -PES-, por parte del Consejo Nacional de Patrimonio (CNP), órgano asesor del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Esta declaratoria es un reconocimiento al patrimonio festivo de Cartagena y una oportunidad para impulsar colectivamente instrumentos que posibiliten el desarrollo de plenas garantías por parte del Estado a la salvaguardia de manifestaciones como cabildos, bandos, desfiles, comparsas, danzas, músicas tradicionales y el Reinado Popular de las Fiestas de la Independencia como espacio de liderazgo festivo, entre otras, al tiempo que consolida su condición como motor de desarrollo económico y social desde la cultura, generando cohesión social y su proyección nacional e internacional.

Respecto a la aprobación de la creación de la nueva entidad hoy en el Concejo, y con relación a la Declaratoria, para Milton José Pereira Blanco, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, esta nueva gerencia es un paso histórico para la salvaguarda de la tradición cartagenera y destacó la solidez y pertinencia jurídica de la gerencia:

“Buscamos dotar a Cartagena de una arquitectura organizacional pública y moderna, acorde a su estatus de capital turística y cultural. Las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre son Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestra ciudad, y con este modelo descentralizado de participación mixta garantizamos que dejen de ser vistas como un gasto fiscal recurrente y pasen a consolidarse como el mayor motor de ingresos, empleo formal y dinamismo económico para las familias cartageneras, bajo la rigurosa viabilidad técnica y el blindaje patrimonial que el Distrito exige”.

Y es que, con relación a la declaratoria, la nueva gerencia lo que busca es sea una nueva herramienta que fortalezca las Fiestas y a sus protagonistas, en aras de garantizar la sostenibilidad de las acciones de salvaguardia y revitalización lideradas por las comunidades y que marque los lineamientos para potenciar lo que está funcionando, y convertir en fortalezas sus actuales riesgos y debilidades.