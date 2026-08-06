Paciente de Salud Total fue diagnosticada dos veces con cáncer por resultados de otra persona

El pasado 2 de julio de 2026 una mujer se realizó un procedimiento quirúrgico ambulatorio en el dedo anular de su mano derecha, donde además le extrajeron una pequeña muestra de tejido que fue enviada para estudio patológico. Hasta ahí, todo transcurrió sin novedades.

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Días después, la paciente descargó los resultados del examen y para sorpresa, le diagnosticaban un adenocarcinoma invasivo en la zona hepática común (tumor maligno en el hígado), lo que causó gran impacto en su estado emocional.

De inmediato, con lágrimas en su rostro y desesperación, decidió comunicarse con una hermana, quien luego de acudir a la lógica pudo percatarse que no había relación entre el dictamen y el tipo de intervención que le habían realizado.

Varios días pasaron hasta que fue radicada una PQRD y el 31 de julio, -dice la historia conocida por Caracol Radio- respondieron desde la entidad prestadora de salud presentando excusas y anexando los “nuevos resultados”. Para sorpresa, según una familiar de la afectada, era exactamente el mismo concepto que se había dado de forma inicial.

“La gravedad del caso nos lleva; uno, si ella hubiese sido una persona con una salud mental débil cuando tiene dos hijos, una madre en la tercera edad con comorbilidades, qué pasaría. No es una cosa sencilla, es algo muy delicado. Ahora, hace dos días mandan los supuestos resultados verdaderos, pero cómo vamos a creer después de haber pasado tantas cosas, yo sé que en el nombre de Dios ella está sana, pero cómo tener certeza de lo que mandan”, aseguró Daysi Manjarrez, hermana de la afiliada.

Por su parte, un vocero de Salud Total, aseguró que “desde el martes a la paciente, la IPS de atención primaria le entregó el resultado que requería. No emitiremos comunicado ni audio”.