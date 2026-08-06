Dos presuntos delincuentes armados fueron capturados cuando se movilizaban en motocicleta por Arjona

Un nuevo golpe contra la delincuencia propinó la Policía Nacional en el municipio de Arjona, donde fueron capturados dos presuntos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta por la Troncal de Occidente. La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia permitió interceptarlos antes de que, presuntamente, pudieran cometer alguna acción delictiva.

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El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Zona de Atención Policial, quienes, en desarrollo de actividades de registro, control y prevención, realizaron la señal de pare a los ocupantes de la motocicleta. Durante el procedimiento de registro les fue hallada un arma de fuego tipo pistola, la cual fue incautada de inmediato.

De acuerdo con las investigaciones, los dos capturados presentan anotaciones judiciales por el delito de hurto, por lo que fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, mientras avanzan las investigaciones para establecer si estarían relacionados con otros hechos delictivos ocurridos en la región.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó este resultado operativo y aseguró: “Continuamos fortaleciendo la presencia institucional en los corredores viales y zonas urbanas del departamento para prevenir la comisión de delitos y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Invitamos a la comunidad a seguir denunciando cualquier actividad sospechosa a través de la línea 123, porque la información oportuna es fundamental para obtener resultados contundentes contra la delincuencia.”