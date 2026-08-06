Surtigas fortalece atención a sus usuarios con canales digitales y línea de atención telefónica

Surtigas fortalece la atención a sus usuarios con sus canales digitales y su línea de atención telefónica

Ahora, desde la comodidad de su casa u oficina y a través de un computador, celular o tableta, los usuarios pueden gestionarpagos, revisar el estado de su cuenta,consultar el histórico de consumo, generar duplicados de factura, verificar el estado de su revisión periódica, actualizar datos, radicar Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), solicitar la conexión al servicio de gas, entre otros trámites, ingresando a la Oficina Virtual.

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Con este canal digital, Surtigas continúa mejorando la experiencia de sus usuarios mediante herramientas de autogestión que brindan simplicidad, rapidez y transparencia en los procesos relacionados con la prestación del servicio público domiciliario de gas natural.

De igual manera, la compañía renovó su IVR en las líneas telefónica 164 y 018000910164 para ofrecer una atención más ágil y proactiva, permitiendo a los usuarios recibir información sobre el servicio, revisiones periódicas y saldos, además de acceder a opciones de autoatención para consultas y trámites relacionados con Surtigas. Estas herramientas fueron diseñadas para ofrecer una experiencia ágil, fácil de usar y disponible cuando el usuario la necesite, fortaleciendo la cercanía, la confianza y el acceso oportuno a la información.

Los usuarios pueden acceder a la Oficina Virtual a través de la página web oficial www.surtigas.com.co, ingresando al enlace de Oficina Virtual o directamente en la URL de Oficina Virtual: digital.surtigas.com.co. Asimismo, pueden utilizar el IVR a través de las líneas de atención: 164 – 018000 910 164. Ambos canales están disponibles para facilitar la autogestión y el acceso a los servicios de Surtigas.