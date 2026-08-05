Afinia garantizó servicio de energía en la Costa durante mantenimiento de la regasificadora

Tras la culminación del mantenimiento programado de la Planta de Regasificación SPEC, realizado entre el 30 de julio y el 4 de agosto, Afinia destaca el balance positivo de la operación desarrollada durante este periodo, en el que se garantizó el suministro de energía a más de 1,8 millones de clientes en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre.

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Durante estos días, el Sistema Interconectado Nacional registró condiciones operativas especiales que generaron un comportamiento altamente dinámico de la demanda de energía. Este escenario estuvo marcado por variaciones significativas entre la demanda proyectada y la demanda real, asociadas a factores como la disponibilidad del parque de generación, las condiciones operativas del sistema y la respuesta de distintos agentes del mercado eléctrico.

El mayor desafío se presentó al inicio del mantenimiento, el 30 de julio, cuando la demanda real superó las expectativas operativas debido a cambios en el comportamiento de algunos usuarios y comercializadores que participaron en mecanismos de reducción de demanda. Posteriormente, a partir del 1 de agosto, se evidenció una disminución de la demanda durante las horas diurnas y una recuperación en las horas nocturnas, comportamiento que requirió un monitoreo permanente y ajustes operativos continuos.

Gracias a la articulación técnica, el seguimiento en tiempo real y las acciones implementadas por los equipos especializados de la compañía, fue posible mantener la estabilidad del servicio eléctrico durante todo el periodo, contribuyendo además a la gestión eficiente de la demanda en un contexto de alta variabilidad operativa.

“A pesar de las condiciones extraordinarias que acompañaron este mantenimiento de relevancia nacional, Afinia actuó de manera oportuna y coordinada para garantizar la continuidad del servicio. La experiencia nos permitió poner a prueba nuestros procesos y fortalecer herramientas que mejorarán aún más nuestra capacidad de respuesta frente a eventos de gran impacto para el sistema eléctrico”, señaló Ricardo Arango Restrepo Gerente general de la compañía..

Lecciones aprendidas y fortalecimiento de capacidades.

Como resultado de este ejercicio operativo, se identificó oportunidades de mejora que contribuirán a una gestión cada vez más precisa y eficiente de la demanda energética:

• Fortalecer el monitoreo horario de la demanda durante eventos de indisponibilidad relevante de generación.

• Mantener niveles óptimos de supervisión y telemedida de fronteras comerciales, proyectos solares y granjas de generación, con estándares superiores al 96 %.

• Implementar ajustes intradiarios de los pronósticos cuando las desviaciones superen el 5 %, fortaleciendo la capacidad de reacción operacional.

• Incorporar nuevas variables de análisis, como condiciones meteorológicas, comportamientos históricos bajo restricciones de generación y evolución del despacho nacional, para mejorar la precisión de los pronósticos en escenarios extraordinarios.

Afinia reitera que este tipo de experiencias fortalece la planeación y la gestión operativa del sistema eléctrico, permitiendo desarrollar herramientas cada vez más robustas para anticipar comportamientos de la demanda y garantizar la prestación confiable del servicio a los usuarios de la región Caribe. Igualmente, la corresponsabilidad y posibilidad de ahorro en tiempo exigentes para la operación.