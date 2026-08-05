Nuevos buses de Transcaribe avanzan en fases legales y técnicas para entrar a operar

La Alcaldía de Mayor de Cartagena y TransCaribe recibieron el pasado 15 de junio los primeros 17 busetones que hacen parte de la flota de 55 nuevos vehículos adquiridos en China para fortalecer la operación del sistema de los cartageneros.

Desde ese momento, hasta hoy, estos 17 busetones permanecen en el Muelle Compas de la ciudad, en el cual fueron recibidos en su momento, a la espera de que terminen de surtirse todos los trámites legales y técnicos para permitir su traslado a los patios de TransCaribe y la consecuente incorporación a la operación.

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Vale la pena mencionar que, en el muelle, los vehículos cuentan con todas las protecciones y el cuidado necesarios, los mismos que les permitieron realizar el viaje de cerca de dos meses por el océano sin ningún contratiempo ni inconveniente.

Pero, ¿Cuáles son estos trámites que deben realizarse obligatoriamente para poder disponer de la nueva flota, y qué avances se han tenido al respecto?

En primer lugar, debe realizarse el trámite de homologación y aprobación de la ficha técnica de cada bus ante el Ministerio de Transporte. Este paso ya fue surtido para los 17 busetones que arribaron en junio.

El segundo paso es la aprobación de los vehículos ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, el cual ya también fue realizado para los 17 busetones que están en Cartagena.

Luego, se debe surtir el trámite de aprobación ante la Unidad de Planeación Mineroenergética UPME, el cual ya se encuentra aprobado para toda la flota de 55 nuevos buses adquiridos.

En este momento, se está adelantando el trámite de importación de los 17 busetones ante el Ministerio de Industria y Comercio, diligencia de la cual se espera quede surtida esta semana.

Una vez cumplido ese trámite ante el Ministerio de Industria y Comercio, se radican las declaraciones ante la DIAN seccional de aduanas de Cartagena para solicitar el levante.

Si la DIAN lo considera necesario, pueden pedir que se realice una inspección física, lo cual alargaría el proceso dos semanas más.

En caso de no ser necesaria la inspección física, una vez concedida la aprobación de la DIAN, se realizaría en máximo cinco días el traslado de los vehículos a los patios de TransCaribe Operador.

El proceso de alistamiento, aclimatación y puesta a punto de la nueva flota en los patios tomaría máximo tres días, al cabo de los cuales, los 17 busetones entrarían oficialmente a la operación del sistema.