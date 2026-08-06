Policía realiza jornada de Cine por la Convivencia para familias en el municipio de Villanueva

Las luces del proyector reemplazaron por unas horas el ruido cotidiano y, en medio de risas, aplausos y la ilusión reflejada en los rostros de los niños, el municipio de Villanueva vivió una noche diferente. No fue solo una función de cine; fue un escenario donde la unión familiar, la solidaridad y la convivencia se convirtieron en los verdaderos protagonistas.

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La actividad, denominada “Cine por la Convivencia”, fue liderada por el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia del Departamento de Policía Bolívar, en el marco de la estrategia E-PAÍS, con el apoyo de la Policía Comunitaria, líderes comunitarios y la Junta de Acción Comunal del municipio, quienes unieron esfuerzos para brindar un espacio de sano esparcimiento a niños, niñas, adolescentes y sus familias.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de diversas actividades recreativas como pintacaritas, globoflexia, concursos, baile y dinámicas de integración. Además, recibieron refrigerios, crispetas y dulces, creando un ambiente de alegría que fortaleció la cercanía entre la comunidad y la institución policial.

El momento central de la noche fue la proyección de la película “Intercambiados”, cuya historia dejó un profundo mensaje sobre la importancia de la empatía, el respeto, el diálogo y la unión familiar como herramientas fundamentales para resolver los conflictos y construir comunidades más fuertes y solidarias.

Como parte de la estrategia preventiva, los uniformados también socializaron las líneas de atención 123 de la Policía Nacional y 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), recordando a las familias la importancia de denunciar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó que estas iniciativas hacen parte del compromiso institucional con la prevención y el bienestar de la comunidad. “Nuestro propósito es seguir llegando a cada municipio con estrategias que fortalezcan los valores, promuevan la convivencia y generen entornos seguros para nuestros niños, niñas y adolescentes. Cuando la comunidad y la Policía trabajan de la mano, construimos un mejor futuro para todos”, afirmó el oficial.

La Policía Nacional continuará desarrollando actividades de acercamiento comunitario en los diferentes municipios del departamento, convencida de que la prevención, la educación y la participación ciudadana son pilares esenciales para consolidar territorios más seguros y proteger a las nuevas generaciones.

Más que una película, la jornada dejó una enseñanza imborrable: cuando una comunidad se reúne alrededor de los valores, el respeto y la esperanza, se fortalece el tejido social y se construyen caminos de paz que perduran mucho más allá de que se apague la pantalla.