Fuerte choque en la entrada de Bocagrande derriba semáforo y genera caos vehicular

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este jueves 6 de agosto generó pánico entre los conductores y una intensa congestión vehicular en la entrada al barrio Bocagrande, en Cartagena. El siniestro involucró a un tractocamión y a un vehículo particular de color blanco.

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Debido a la fuerza del impacto, uno de los semáforos ubicados sobre la avenida Santander cayó sobre la vía, lo que complicó el paso de los vehículos y requirió la intervención inmediata de las autoridades de tránsito para controlar la movilidad en la zona.

Hasta el momento no se ha informado si el accidente dejó personas lesionadas. Se espera el reporte oficial del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) para establecer las causas del choque y ofrecer el balance final de la emergencia.