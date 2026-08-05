Cartagena fortalece la lactancia materna con programas de acompañamiento a las familias

La lactancia materna es una de las primeras formas de protección, nutrición y amor que recibe un niño al nacer. Conscientes de su importancia para el desarrollo integral de la primera infancia, para Cartagena es fundamental proteger la vida ante cualquier factor que la ponga en riesgo. Es así como a través de programas de atención integral, promoción de alimentación saludable, entre otros, tal como está estipulado en el Plan de Desarrollo: ' Cartagena Ciudad de Derechos’, Línea Estratégica: Seguridad Humana, trabajamos teniendo presentes esos lineamientos.

Por lo anterior, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se une a la Lactatón 2026, una movilización nacional liderada por la Fundación Éxito que invita a fortalecer las redes de apoyo que hacen posible de esta, una práctica exitosa bajo el mensaje: En la lactancia, acompañar hace la diferencia.

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En su edición número 12, la Lactatón busca movilizar a familias, empresas, comunidades e instituciones para que la promoción de la importancia de la lactancia materna sea un compromiso de todos.

Desde el Distrito, este propósito se materializa a través de Nutriendo Vidas, programa que se desarrolla en alianza con la Fundación Éxito y que, durante esta vigencia de gobierno, alcanza su tercera edición, beneficiando actualmente a 135 familias de las 3 localidades con acompañamiento integral a madres gestantes y lactantes, educación nutricional, seguimiento al crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, y la entrega de bonos de alimentos que redimen mes a mes en los almacenes Éxitos, fortaleciendo la seguridad alimentaria de los hogares, y que de igual forma impactó en el 2025 a 200 familias del Distrito.

“Promover la lactancia materna es invertir en el presente y el futuro de Cartagena. A través de programas como Nutriendo Vidas fruto del convenio con fundación Éxito y Lactar es Amar acompañamos a las madres con herramientas, orientación y redes de apoyo que les permiten brindar a sus hijos el mejor comienzo posible. Como administración seguiremos trabajando para que cada vez más familias encuentren en el Distrito un aliado para proteger la salud y el desarrollo de la primera infancia”, expresó Ana Milena Jiménez, Secretaría de Desarrollo Social.

A estas acciones se suma Lactar es Amar, iniciativa liderada por la gestora social Liliana Majana y la Secretaría de Desarrollo Social que promueve la lactancia materna mediante procesos de formación, orientación y acompañamiento a 200 madres de la zona urbana, corregimental e insular de Cartagena, fortaleciendo conocimientos y creando entornos que favorecen una alimentación adecuada durante los primeros meses de vida.

“La lactancia materna es una de las acciones más poderosas para garantizar un mejor comienzo en la vida de los niños y niñas. Pero su éxito depende no solo de la decisión de la madre, sino del apoyo de las familias, los empleadores, los profesionales de la salud y toda la sociedad. Desde la Fundación Éxito invitamos a los colombianos a sumarse a La Lactatón y hacer parte de esta red de apoyo que protege la nutrición y el desarrollo de la niñez”, afirmó Diana Pineda, directora ejecutiva de la Fundación Éxito.

Con estas estrategias, la Administración Distrital ubica en el centro a la primera infancia, promoviendo acciones que garantizan mejores oportunidades dese el inicio de la vida, fortaleciendo una cultura que reconoce que acompañar a madres gestantes y lactantes es parte de la transformación de la ciudad.