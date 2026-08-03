Murió Álvaro Uribe González, histórica voz de la radio y la publicidad en Colombia
Álvaro Uribe González, una de las voces comerciales más influyentes del país, murió a sus 86 años.
Murió Álvaro Uribe González, histórica voz de la radio y la publicidad en Colombia
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El reconocido locutor colombiano, Álvaro Uribe González, considerado una de las voces comerciales más influyentes del país, murió a sus 86 años en Bogotá.
Uribe González fue pionero de la locución en Colombia y uno de los primeros jockeys (DJ) de Radio Santa Fe.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...