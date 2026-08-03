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Murió Álvaro Uribe González, histórica voz de la radio y la publicidad en Colombia

El reconocido locutor colombiano, Álvaro Uribe González, considerado una de las voces comerciales más influyentes del país, murió a sus 86 años en Bogotá.

Uribe González fue pionero de la locución en Colombia y uno de los primeros jockeys (DJ) de Radio Santa Fe.

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