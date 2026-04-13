Tres figuras emblemáticas españolas estarán en la Bienal de Flamenco 2026

Del 23 al 25 de abril, el Teatro Colsubsidio será el escenario de la tercera edición de la “Bienal de Flamenco Estación Bogotá”. En el cartel destacan tres nombres emblemáticos del flamenco español: Israel Fernández, Antonio Rey y Marina Heredia.

Durante la presentación, el gerente del Teatro Colsubsidio, Pablo Sánchez, subrayó que la masiva respuesta del público —ansioso por asistir— confirma la sólida acogida que tiene en Colombia este ritmo tradicional.

Entre los artistas confirmados, sobresale Israel Fernández, considerado uno de los cantaores más importantes de la actualidad. Su impacto internacional, especialmente en Europa, lo ha convertido en una figura de referencia. Esta será su primera presentación en Colombia.

También estará Antonio Rey, uno de los guitarristas más virtuosos del momento. Tras su paso por el país en formato de dúo, regresa ahora con un cuarteto. Es ganador de premios Grammy y Latin Grammy por su trabajo “Historias de flamenco”.

Por su parte, Marina Heredia llega como una de las cantaoras más elegantes del flamenco contemporáneo. Su fuerza escénica y capacidad para dialogar con otros géneros la consolidan como una artista versátil. Se presentará junto a su quinteto.

El consejero cultural de la Embajada de España en Bogotá, Alberto Miranda, señaló que este espacio permitirá mostrar lo más reciente de uno de los géneros más tradicionales de su país.

Los artistas y sus acompañantes reflejarán la influencia de sus raíces familiares y del entorno en el que crecieron. Además, la embajada prepara actividades como la muestra de cine español, la participación en BIME y una presencia activa en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.