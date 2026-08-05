Guardia Ambiental alerta que escombros de Olaya Herrera contaminan Ciénaga de la Virgen

Al realizar labores de inspección, vigilancia y control, la Guardia Ambiental de Colombia evidenció que varias calles en sectores de Olaya Herrera, colindantes con la Ciénaga de la Virgen, amanecieron como escombreras públicas.

Esos lotes de escombros serian utilizados para continuar con rellenos ilegales en zonas de manglar y de la Ciénaga.

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Esos grandes lotes de escombros, además obstaculizan el tránsito peatonal y vehicular por esas zonas, en especial calle Colombia del sector Central de Olaya Herrera. Donde se evidenció más de 5 volquetadas de residuos de construcción.

Según denuncias ciudadanas, el tránsito de volquetas con escombros se intensifica en horas de la noche y madrugada.

La GAC hace un llamado urgente a las autoridades. En especial a la Policía Metropolitana y al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, para ejercer los controles y sancionar a los conductores responsables, toda vez que el tránsito de vehículos con escombros por zonas aledañas a la Ciénaga de la Virgen está prohibido.