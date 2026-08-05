Más de 3,3 millones de visitantes recibió Cartagena en el primer semestre de 2026

Cartagena se consolida como uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia y del Gran Caribe. // Alcaldía de Cartagena

Como un logro sin precedentes para la economía y el desarrollo de la ciudad, Cartagena de Indias reportó la llegada de más de 3,3 millones de visitantes durante el primer semestre de 2026, consolidándose indiscutiblemente como uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia y del Gran Caribe.

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Este exitoso balance es el resultado directo de la ambiciosa estrategia de promoción turística liderada por la Alcaldía de Cartagena, a través de Corpoturismo, en un trabajo articulado y constante con el sector privado y todos los actores de la cadena de valor del turismo local.

Las cifras de este primer semestre evidencian un crecimiento sostenido en múltiples frentes: la ciudad recibió 1.900.333 pasajeros por vía aérea (un crecimiento del 3,8% frente al mismo periodo de 2025) y 1.017.412 por vía terrestre (un notable incremento del 25,1%). Además, la exitosa temporada de cruceros 2025-2026 aportó 427.699 visitantes, reafirmando el liderazgo de Cartagena como el principal puerto de cruceros del país.

En el segmento internacional, 457.386 extranjeros se hospedaron en la ciudad, con Estados Unidos, Perú, México, Chile y Brasil como mercados emisores principales.

“Nuestra apuesta ha sido mantener a Cartagena presente en los principales escenarios donde se toman las decisiones del turismo mundial. Durante este primer semestre, participamos activamente en 11 ferias y eventos especializados de turismo, destacándonos en espacios como FITUR en España, ITB Berlín, la Vitrina Turística de ANATO, Routes Americas, Colombia Travel Mart, World Travel Market Latin America, Seatrade Cruise Global y el Congreso Nacional de Turismo Religioso. Allí promovemos el destino, fortalecemos relaciones con aerolíneas, navieras, mayoristas, operadores y agencias de viajes, generando oportunidades que hoy se traducen en esta histórica llegada de visitantes y en beneficios para la economía local”, destacó Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Lo que viene: fuerte promoción para el segundo semestre

Con el propósito de mantener esta tendencia positiva, la Alcaldía y Corpoturismo, junto al gremio turístico, ya tienen en marcha una robusta agenda de comercialización para el resto del año.

Sobre los próximos pasos para seguir atrayendo viajeros, Rodríguez señaló: “Nuestra prioridad para el segundo semestre es continuar diversificando los mercados emisores, fortalecer la conectividad aérea y seguir posicionando a Cartagena como un destino competitivo durante todo el año. Para continuar atrayendo turistas a la ciudad, ejecutaremos una agenda que contempla la participación en ocho ferias nacionales e internacionales de alto impacto, entre ellas TTG Rimini en Italia, Top Resa en Francia y la FIT en América Latina. Además, desarrollaremos caravanas exclusivas de promoción en Brasil, México y a nivel nacional, sumado a roadshows en Estados Unidos y Ecuador, y contundentes campañas digitales orientadas a la conversión en Norteamérica, Suramérica y Europa. Cada misión y alianza estratégica tiene un objetivo claro: convertir el interés por Cartagena en más visitantes, mayor ocupación y más empleo para los cartageneros”.

Corpoturismo reafirma su compromiso de seguir trabajando hombro a hombro con el sector turístico, los medios de comunicación y la ciudadanía, para que Cartagena de Indias siga brillando ante el mundo y el turismo siga siendo un motor de bienestar y desarrollo para toda la ciudad.