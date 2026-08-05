Capturan en María La Baja a hombre señalado de atacar con un machete a su expareja

Luego de varios meses siendo requerido por la justicia, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional capturaron, mediante orden judicial, a un hombre señalado de protagonizar un grave caso de violencia intrafamiliar, en el que presuntamente lesionó con un machete a su expareja sentimental, causándole una herida en el rostro.

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El capturado fue identificado como Neider Gómez Álvarez, de 51 años, quien era solicitado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Mahates (Bolívar), mediante la Orden de Captura No. 005 del 1 de octubre de 2025, por el delito de violencia intrafamiliar agravada. El procedimiento fue adelantado por investigadores de la SIJIN en el municipio de María La Baja.

De acuerdo con las autoridades, el hoy capturado es señalado de haber atacado con un arma blanca tipo machete a su expareja sentimental. Además, registra una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el mismo delito. Tras su captura, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras un juez de la República define su situación judicial.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, reiteró el compromiso institucional en la lucha contra la violencia basada en género y al interior de los hogares. “No permitiremos que quienes atenten contra la integridad de sus familias permanezcan al margen de la justicia. Seguiremos desplegando todas nuestras capacidades para ubicar y capturar a las personas requeridas por estos delitos, e invitamos a las víctimas a denunciar oportunamente para activar las rutas de protección y atención”, afirmó el oficial.

El comandante también entregó un balance de las acciones desarrolladas por la institución frente a este delito. En lo corrido de 2026, en el departamento de Bolívar se han registrado 428 casos de violencia intrafamiliar, mientras que la Policía Nacional ha logrado la captura de 75 personas por este mismo delito, como parte de las estrategias para proteger a las víctimas, fortalecer la convivencia y combatir este fenómeno que afecta a las familias bolivarenses.