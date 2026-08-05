Inicia en Cartagena la Copa Distrital Mayores Activos con actividades recreativas

Nuestra superciudad no solo protege y cuida a nuestras personas mayores, sino que también promueve espacios en los que se diviertan y se integren. Es así como con gran alegría la Alcaldía Mayor de Cartagena inauguró este martes la tercera edición de la Copa Distrital Mayores Activos, que cuenta con la participación de personas mayores de los Centros de Vida y de los Grupos organizados.

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“De todo corazón deseo que vivan al máximo esta gran experiencia que hemos creado para ustedes con mucho amor, en agradecimiento por lo que han hecho no solo por sus familias sino por Cartagena durante todos estos años. Gracias por ser la memoria viva de nuestras tradiciones. Para Dumek, para mi y para este gobierno, ustedes, las personas mayores, son nuestra prioridad, así quiero que lo sientan y vivan durante estos tres días de la Copa Distrital de Mayores Activos”, fueron algunas de las palabras dadas por la Gestora Social, Liliana Majana, en la cena de inauguración realizada en el renovado Parque Centenario.

La Copa Distrital Mayores activos inició el martes con un recorrido por la bahía en los barcos Phantom y Carrusel, gracias al apoyo de Corpoturismo. El IPCC se hizo presente con el acompañamiento de las 41 candidatas al Reinado de la Independencia, la actual Reina de la Independencia, los actores festivos, los Grandes Lanceros y músicos, que le pusieron todo el sabor a la noche.

Este miércoles desde tempranas horas de la mañana, iniciaron las competencias en 5 categorías: parqués, dominó, cucunubá, baile y ranita, estas fueron lideradas y supervisadas por el IDER, entidad distrital que también se sumó a este espacio de bienestar para las personas mayores del Distrito.

“Buena esa, Dumek. Todo ha estado muy bacano en esta copa. Nos hemos divertido con todos los compañeros y la comida ha estado buena. Gracias a la Alcaldía por invitarnos a este evento para los adultos mayores”, comenta Adolfo Meza, beneficiario del Centro de vida de Ciudadela 2000.

El cierre de la Copa Distrital Mayores Activos será este jueves con una jornada de bienestar en Playa 5, allí el equipo del IDER y de Distriseguridad, darán el toque final a 3 días en los que nuestras personas mayores han disfrutado de un espacio recreativo y de integración, liderado por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.