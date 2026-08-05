Policía recupera en El Carmen de Bolívar una motocicleta robada mediante modalidad de atraco

En medio de las labores investigativas que adelanta la Policía Nacional en Bolívar, una motocicleta reportada como hurtada fue recuperada en el barrio Centro de El Carmen de Bolívar, devolviendo la esperanza de que los bienes robados sí pueden regresar a manos de sus propietarios.

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La recuperación fue realizada por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), quienes ubicaron una motocicleta marca TVS, línea MAX R, modelo 2022, avaluada en aproximadamente 6 millones de pesos.

Las investigaciones permitieron establecer que el automotor había sido hurtado el 25 de septiembre de 2023, en la vía que comunica la vereda La Rosa con el municipio de El Carmen de Bolívar, donde los delincuentes, mediante la modalidad de atraco, despojaron a la víctima de la motocicleta. Durante el procedimiento no se presentaron capturas y el vehículo fue dejado a disposición de la Fiscalía 29 Seccional de El Carmen de Bolívar.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó que estos resultados hacen parte de la ofensiva permanente contra el hurto. “Seguimos fortaleciendo las acciones investigativas para recuperar los bienes de los ciudadanos y afectar las estructuras dedicadas al hurto. Invitamos a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo y a suministrar información que permita avanzar en las investigaciones”, manifestó el oficial.

Cada motocicleta recuperada representa un golpe a la delincuencia y un alivio para las víctimas que esperan volver a ver sus pertenencias. La Policía Nacional aseguró que continuará intensificando las labores de investigación y control en todo el departamento de Bolívar para cerrarles el paso a quienes pretenden vivir del delito y devolver la tranquilidad a las comunidades.