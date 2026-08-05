Capturan en Colombiatón a alias ‘Migue’ cuando pretendía ocultar un arma en un congelador

En las últimas horas, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a alias ‘Migue’, de 30 años, quien intentó ocultar un revólver calibre 38 con cuatro cartuchos sin percutir en la parte trasera de un congelador al percatarse de la presencia policial.

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El procedimiento se registró durante labores de patrullaje, registro y control en un establecimiento abierto al público, en el barrio Colombiatón, donde los uniformados observaron la actitud sospechosa del sujeto y evitaron que lograra deshacerse del arma de fuego.

El arma será sometida a análisis balísticos para determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco, destacó que en lo corrido de 2026 se han capturado 491 personas por porte ilegal de armas y se han incautado 416 armas de fuego, resultados que reflejan el fortalecimiento de las acciones operativas contra este delito.