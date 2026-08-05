Estudiante de IE Jorge Artel representará a Cartagena en fase nacional de programa ambiental

Con el proyecto ” Sistema de Recolección y Reutilización de Aguas Grises para Baterías Sanitarias”., Emanuel de Jesús Dickson Bánquez, de la Institución Educativa Jorge Artel, fue seleccionado para representar a Cartagena en la fase nacional de la 13.ª edición de Alrededor de Iberoamérica, programa de educación ambiental liderado por Veolia y Aguas de Cartagena que promueve la protección del agua entre niños y jóvenes.

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La elección se realizó durante la jornada de clausura del programa, en la que un jurado integrado por representantes de entidades del sector ambiental, académico e institucional evaluó los proyectos desarrollados por 190 estudiantes de seis instituciones educativas oficiales de la ciudad.

Durante varios meses, los participantes fortalecieron sus conocimientos sobre el cuidado del recurso hídrico y el desarrollo sostenible, bajo el tema “Guardianes del Agua: aprende a cuidarla con Veolia”. Como resultado de este proceso, presentaron iniciativas creativas, en formato escrito y audiovisual, orientadas a promover el uso responsable del agua y generar un impacto positivo en sus comunidades.

El estudiante ganador representará a Cartagena en la fase nacional del programa en la ciudad de Bogotá, donde compartirá su proyecto con los representantes de otras ciudades del país. De esa etapa será seleccionado el participante que representará a Colombia en el encuentro internacional Alrededor de Iberoamérica.

“En Aguas de Cartagena creemos que la educación ambiental es una de las herramientas más poderosas para formar ciudadanos comprometidos con el cuidado del agua. Ver el talento, la creatividad y el entusiasmo de estos estudiantes nos confirma que las nuevas generaciones tienen un papel fundamental en la construcción de un futuro más sostenible”, afirmó John Montoya, gerente general de Aguas de Cartagena.

Por su parte, Yolanda González Puente, gerente general de Veolia Aseo Cartagena, destacó que “cada proyecto presentado demuestra que los niños y jóvenes tienen la capacidad de liderar cambios positivos desde sus colegios, sus hogares y sus comunidades. Ese es el verdadero valor de este programa: formar ciudadanos que inspiren con sus acciones, para sumar a la transformación ecológica”.

En esta edición, Alrededor de Iberoamérica reunió a 190 estudiantes de las instituciones educativas San Francisco de Asís, Jorge Artel, Nelson Mandela, 20 de Julio, Nuevo Bosque y Técnica de Pasacaballos, impactando a más de 3.000 estudiantes de la ciudad a través de actividades pedagógicas enfocadas en la protección del agua y la sostenibilidad.

Desde su creación en 2012, este programa ha beneficiado a más de 250.000 estudiantes en ocho países de América Latina, consolidándose como una de las iniciativas de educación ambiental más importantes de la región.