Luister La Voz se presentará en el Festival Náutico 2026

Luister La Voz, cantante de champeta, y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay. // Alcaldía de Cartagena

Cartagena sigue preparándose para vivir unas Fiestas de Independencia que exaltarán el talento, la identidad y el orgullo de ser cartagenero. El alcalde Dumek Turbay confirmó que el cantante cartagenero Luister será uno de los artistas del Festival Náutico 2026, presentándose el próximo 14 de noviembre, durante la segunda jornada de este tradicional evento que abre el ambiente festivo de noviembre. Además, el alcalde Turbay anunció que Luister estará presentándose en uno de los preludios de las fiestas de noviembre.

La noticia fue anunciada por el mandatario distrital junto al artista, quien se ha consolidado como uno de los referentes musicales nacidos en Cartagena y cuya carrera ha llevado el nombre de la ciudad a diferentes escenarios del país.

“Luister representa la esencia de Cartagena. Es un joven que nació en nuestros barrios, que soñó en grande, trabajó con disciplina y hoy es un referente de la música. Su historia demuestra que en esta ciudad hay talento de sobra y que los sueños sí se pueden alcanzar. Es un ejemplo para nuestros niños y jóvenes, porque nunca ha olvidado de dónde viene”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

El mandatario distrital destacó que la presencia del artista en el Festival Náutico será un motivo más para que los cartageneros disfruten de unas fiestas que resaltan el talento local y fortalecen el sentido de pertenencia por la ciudad.

“Queremos que Cartagena celebre con los suyos. Luister es patrimonio vivo del talento cartagenero y verlo cantar en su tierra será un momento especial para miles de personas que han crecido con su música. Vamos a vivir una día llena de orgullo, identidad y alegría”, añadió el alcalde Turbay.

Durante el encuentro también se anunció que, en los próximos días, el alcalde y Luister realizarán una visita conjunta al barrio La María, específicamente a la calle 49, donde nació el artista. Allí compartirán con vecinos, amigos y familiares del cantante, además de escuchar a la comunidad y avanzar en la atención de algunas necesidades que presenta este sector de la ciudad.

Luister agradeció el respaldo de la Administración Distrital y reiteró su disposición para seguir aportando al desarrollo de Cartagena desde su música y su cercanía con la gente.

“Para mí siempre será un orgullo representar a Cartagena donde quiera que vaya. Todo lo que soy nació aquí y nunca voy a olvidar mis raíces. Agradezco esta oportunidad y siempre estaré dispuesto a apoyar las iniciativas que ayuden a construir una mejor ciudad para todos”, manifestó el artista.

Asimismo, aseguró que regresar a cantar ante su gente tendrá un significado especial.

“Compartir con mi gente es uno de los regalos más grandes que me da la vida. El cariño de los cartageneros ha sido fundamental en mi carrera y espero que este 14 de noviembre vivamos una fiesta inolvidable, llena de música, alegría y mucho amor por Cartagena”, concluyó Luister.

Con este anuncio, Cartagena continúa consolidando una agenda de ciudad que reconoce a sus talentos, fortalece la cultura y convierte las Fiestas de Independencia en un escenario para exaltar el orgullo de ser cartagenero y celebrar a quienes, desde diferentes escenarios, siguen llevando en alto el nombre de la heroica.