Concejo aprueba proyecto para crear la Mesa Territorial de Enfermedades Huérfanas

El Concejo Distrital de Cartagena aprobó el texto ajustado del Proyecto de Acuerdo N.º 106 de 2026, mediante el cual se crea la Mesa Territorial de las Enfermedades Huérfanas o Raras del Distrito de Cartagena.

La iniciativa, de autoría del concejal William Pérez Montes, busca establecer un espacio de participación, consulta y articulación entre la Administración Distrital, las entidades competentes, las organizaciones sociales, las fundaciones y demás actores que trabajan en favor de las personas diagnosticadas con enfermedades huérfanas, así como de sus familiares y cuidadores.

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El proyecto había sido aprobado previamente por la corporación y posteriormente fue objeto de observaciones por parte de la Administración Distrital. En atención a estas consideraciones, se adelantaron mesas de trabajo entre los equipos jurídicos del Concejo y la Alcaldía de Cartagena, mediante las cuales se realizaron los ajustes necesarios al articulado.

Una vez surtido el procedimiento establecido en el Reglamento Interno del Concejo, la plenaria aprobó las modificaciones presentadas, manteniendo el propósito central de la iniciativa y fortaleciendo su sustento jurídico y administrativo.

La Mesa Territorial funcionará como un escenario de diálogo, asesoría y coordinación institucional, desde el cual se podrán identificar las principales necesidades de esta población, formular recomendaciones, promover acciones de sensibilización y fortalecer la articulación entre las organizaciones y entidades que trabajan por la garantía de sus derechos.

Al finalizar la sesión, el concejal William Pérez agradeció el acompañamiento del equipo jurídico del Concejo, de la comisión encargada de estudiar el proyecto y del equipo jurídico de la Alcaldía, destacando la voluntad institucional que permitió superar las observaciones y preservar el sentido social de la propuesta.

“Desde el principio dijimos que este proyecto tiene un motivo noble y altruista. Gracias a Dios, las objeciones eran subsanables y hubo una propuesta de modificación que fue discutida y debatida para llevar a feliz término el proyecto de acuerdo”, expresó el concejal.

Pérez explicó que la Mesa Territorial servirá como instancia consultiva y articuladora entre las fundaciones, corporaciones, entidades sin ánimo de lucro e instituciones que trabajan por las personas que padecen enfermedades huérfanas o raras.

Asimismo, señaló que la iniciativa también busca brindar un espacio de representación y acompañamiento para los familiares, cuidadores y guardadores, quienes cumplen un papel fundamental en la atención y calidad de vida de esta población.

Con la aprobación de este proyecto, el Concejo Distrital de Cartagena reafirma su compromiso con la inclusión, la participación ciudadana y la protección de los derechos de las personas que enfrentan enfermedades huérfanas o raras en el Distrito.