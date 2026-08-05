Bolívar fortalece medidas de prevención frente al fenómeno de El Niño en la región

Ante el fortalecimiento del fenómeno de El Niño, catalogado por el IDEAM como un “súper Niño”, la Gobernación de Bolívar, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD Bolívar), avanza en la implementación de acciones preventivas, de preparación y respuesta para reducir el impacto de este evento climático en el departamento.

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Como parte de la estrategia institucional, la Oficina ha venido articulando acciones con las 46 alcaldías municipales para evaluar las capacidades de respuesta de cada territorio frente a las posibles emergencias que puedan derivarse de este fenómeno. Este ejercicio ha permitido identificar necesidades, revisar los recursos disponibles y fortalecer la coordinación entre los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres.

De manera paralela, la Gobernación continúa desarrollando la campaña “Bolívar se prepara”, mediante la cual funcionarios de la Oficina de Gestión del Riesgo departamental realizan jornadas pedagógicas y visitas puerta a puerta para sensibilizar a las comunidades sobre las medidas de prevención que pueden adoptar desde sus hogares.

La estrategia promueve el uso eficiente del agua y la energía, la prevención de incendios de cobertura vegetal, el cuidado de la salud durante las olas de calor y otras acciones de autoprotección. Estas actividades también se fortalecen con campañas permanentes en redes sociales para ampliar el alcance de la información preventiva.

El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD Bolívar), Daniel Alonso Franco Osorio, explicó que el departamento se encuentra en un proceso de preparación permanente frente al comportamiento que pueda presentar este fenómeno.

“En el departamento de Bolívar estamos frente al fenómeno de El Niño, catalogado por el IDEAM como un súper Niño. Desde la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres venimos realizando un diagnóstico con los 46 municipios, trabajando de la mano con los alcaldes y los coordinadores municipales de gestión del riesgo para identificar sus capacidades, conocer los requerimientos de cada territorio y fortalecer la preparación ante una eventual emergencia, en caso de que este fenómeno se presente con la intensidad que han pronosticado los servicios meteorológicos y de monitoreo climático”, afirmó el funcionario.

Como parte de las acciones de respuesta, la Gobernación de Bolívar, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD Bolívar), ha garantizado el suministro de agua potable mediante carrotanques en los municipios de Mahates, Calamar, Arroyo Hondo, Zambrano, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Villanueva, beneficiando a comunidades que han presentado dificultades en el acceso al recurso hídrico debido a la temporada seca.

A la fecha, se han distribuido 3.146.000 litros de agua potable, equivalentes a 831.074 galones, contribuyendo a reducir el impacto del desabastecimiento de agua en estas poblaciones.

Asimismo, se tiene previsto que durante la próxima semana esta estrategia de abastecimiento mediante carrotanques llegue a los municipios de Santa Rosa de Lima y Santa Catalina, ampliando la cobertura de atención a las comunidades que requieren el suministro del recurso hídrico.

Adicionalmente, como consecuencia de la disminución del caudal del río, algunos municipios han reportado dificultades en la movilidad y el transporte fluvial. De igual manera, actualmente se registra un incendio forestal en el municipio de San Fernando, cuya situación es monitoreada por las autoridades competentes en articulación con los organismos de respuesta.

Recomendaciones a la comunidad

La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD Bolívar) recomienda a la ciudadanía:

* Hacer un uso responsable del agua y evitar su desperdicio.

* Ahorrar energía, especialmente durante las horas de mayor consumo.

* Evitar realizar quemas de basura, pastizales o residuos agrícolas.

* No arrojar colillas de cigarrillo ni objetos que puedan provocar incendios en zonas con vegetación.

* Mantener una adecuada hidratación, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

* Evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.

* Proteger a los animales garantizando agua y espacios con sombra.

* Reportar de inmediato cualquier incendio o situación de emergencia a las autoridades competentes.

* Atender las recomendaciones emitidas por las autoridades locales y departamentales.

La Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con la protección de la vida, el bienestar de las comunidades y el fortalecimiento de la gestión del riesgo.