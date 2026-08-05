Protesta en La Boquilla por fallas en el servicio de energía genera bloqueos en la Vía del Mar

Una manifestación ciudadana mantiene bloqueada la Vía del Mar a la altura del corregimiento de La Boquilla, en el norte de Cartagena. Grupos de adultos y jóvenes se concentran sobre la Ruta 90 para protestar por las constantes interrupciones en el suministro de energía eléctrica que afectan a la comunidad desde hace tres días.

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La Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar confirmó que la movilización ha provocado alta congestión vehicular y represamiento de automóviles en las vías de acceso a la zona, alcanzando el tramo de entrada a la ciudad por el Túnel de Crespo. Los conductores y usuarios del transporte público reportan movilidad reducida en este corredor vial.

Ante la situación, la Secretaría del Interior informó sobre el desplazamiento al sitio de Geverson Ortiz, director del Instituto Distrital Comunal de Acción Comunal de Cartagena y el Caribe (IDACCC), con el fin de entablar un diálogo con los líderes comunitarios. Asimismo, la empresa Afinia indicó que inició espacios de conversación con los manifestantes para revisar el estado del servicio y coordinar las labores técnicas que permitan restablecer el fluido eléctrico en la zona.