Secretaría de Seguridad de Bogotá priorizará la lucha contra las drogas como tema central en empalme

Bogotá D.C

Todavía no hay una fecha definida para la reunión de empalme entre el Gobierno Nacional entrante y la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, el Distrito ha estado trabajando en un plan para priorizar algunos temas clave.

En cuestiones de seguridad, el secretario de esta cartera, César Restrepo, aseguró que el tema central será una conversación a cerca de la lucha contra las drogas.

“Hemos insistido en que uno de los puntos más graves que mueve el crimen, la violencia y la inseguridad en las ciudades de Colombia es la droga. Por lo tanto, avanzar en la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la sensación de seguridad pasa una campaña decidida contra las drogas y las organizaciones involucradas”, enfatizó Restrepo.

A la administración de Carlos Fernando Galán le queda un año y medio, por lo que durante este tiempo han recopilado suficiente información sobre lo que ocurre en la ciudad y qué temas están conectados con el país.

Esta información, señaló el funcionario, será compartida con el nuevo gobierno para seguir en combatiendo los crímenes.

“Golpear la droga es desinflar la extorsión, desinflar el homicidio, desinflar la instrumentalización de la economía ilícita”.