Flor Ruiz impuso récord y conquistó el oro en jabalina para Colombia en Santo Domingo 2026

La vallecaucana Flor Denis Ruiz volvió a demostrar su dominio en el lanzamiento de jabalina al conquistar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, estableciendo además un récord de la competencia con un registro de 67,34 metros.

La atleta, nacida en Pradera, aseguró el primer lugar desde su primer intento, superando la anterior marca de los Juegos (63,80 metros), que también le pertenecía desde la edición de Veracruz 2014. Con este resultado consiguió su tercer título centroamericano y dejó el segundo mejor registro mundial de la temporada.

El podio tuvo dominio colombiano gracias a la medalla de plata de Valentina Barrios, quien alcanzó una marca de 58,14 metros, mientras que el bronce fue para la dominicana Yesi Tejada, con 54,95 metros.

La prueba tuvo un valor especial para Ruiz, quien llegó a la competencia tras varias semanas con molestias físicas que limitaron su preparación. A pesar de ello, logró una actuación sobresaliente que ratifica su condición como una de las principales referentes del lanzamiento de jabalina en el continente.

Tras este triunfo, la atleta continuará su calendario internacional con participación en la Liga Diamante, la final del circuito y el Campeonato Suramericano, competencias clave dentro de su preparación para el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.