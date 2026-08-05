Las Selecciones Colombianas de Fútbol van por el oro en Santo Domingo 2026

Las selecciones Colombia femenina y masculina Sub-19 continúan siendo protagonistas en el torneo de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con una amplia representación de futbolistas pertenecientes a clubes del Valle del Cauca.

El equipo femenino se convirtió en el primer finalista del certamen tras vencer a Venezuela en penales. Luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario y mantener el empate durante el alargue, la ‘tricolor’ se impuso 4-3 desde el punto blanco gracias a una destacada actuación de la arquera Natalia Giraldo, quien atajó uno de los cobros decisivos.

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia tuvieron que remontar un 2-0 en contra. Génesis Flórez y Verónica Herrera adelantaron a Venezuela, mientras que Melanin Aponzá descontó antes del descanso y Mariana Zamorano marcó el empate en la segunda mitad para forzar la definición.

Diez futbolistas de equipos vallecaucanos integran la selección femenina: Natalia Giraldo, Mariana Muñoz y María Paula Córdoba, del América de Cali; Jimena Ospina, del Internacional de Palmira; y Estefanía Perlaza, Angie Salazar, Liz Katherine Osorio, Ingrid Guerra, Michelle Vásquez y Melanin Aponzá, del Deportivo Cali.

Por su parte, la selección Colombia masculina Sub-19 avanzó invicta desde la fase de grupos tras vencer a Panamá y Cuba e igualar frente a Costa Rica. Hoy enfrentará a Venezuela en las semifinales, con el objetivo de conseguir un lugar en la disputa por la medalla de oro.

El conjunto dirigido por César Torres también cuenta con una importante presencia del Valle del Cauca, con ocho futbolistas pertenecientes a clubes del departamento: Luis Eduardo Mena y Juan David Palacios (Independiente Yumbo); Duván Mina Aponzá y Camilo Amú (América de Cali); Kener González (Internacional de Palmira); Matías Orozco y Juan Manuel Arango (Deportivo Cali); y Santiago Arrechea (Orsomarso).

Mientras la Selección Colombia femenina enfrentará este jueves a México en la gran final, el equipo masculino buscará hoy a las 6 de la tarde mantener vivo el sueño de pelear por el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.