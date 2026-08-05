Refuerzan seguridad en la vía Panamericana tras atentado terrorista frustrado

Pasto-Nariño

Soldados del Batallón de Infantería Liviana N. 9, de la Brigada 23, en conjunto con Fuerza área lograron la ubicación y destrucción de manera controlada un área minada en límites entre los departamentos de Cauca y Nariño, sobre la vía Panamericana, a la altura del municipio de Taminango

En el lugar fueron hallados cuatro dispositivos explosivos improvisados y dos minas antipersonales, los cuales, al parecer, estaban acondicionados para ser activados mediante radiofrecuencia y presión, con el propósito de afectar a las tropas y a la población civil según el informe de la Unidad Militar.

Hasta el sitio se desplazó el Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos (EOD) que realizó la destrucción controlada de los dispositivos, cumpliendo estrictamente con los protocolos de seguridad y evitando un riesgo para la población civil y el personal militar.

El flujo vehicular por esta importante vía que estuvo detenido durante varias horas logró ser restablecido, mientras que las tropas mantienen su presencia en la zona con el objetivo de mitigar las acciones terroristas de quienes delinquen en el suroccidente colombiano.

De acuerdo con las primeras informaciones, esta área minada habría sido instalada por integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Franco Benavides, que delinque en esta zona del país.