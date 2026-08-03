Judicializan a cuatro personas por atentado a emisora radial en Pasto

Pasto -Nariño

La Fiscalía confirmó la judicialización de cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc por el atentado contra la sede de RCN en la ciudad de Pasto

El ente investigador asegura que los procesados: tres hombres y una mujer habrían cumplido funciones de inteligencia, logística y planeación de atentados, además de apoyar actividades de extorsión

De acuerdo con la investigación, desde 2025 estas personas habrían integrado esta estructura armada ilegal, con injerencia en Nariño y Valle del Cauca, dedicada al narcotráfico, las extorsiones, los homicidios selectivos y los atentados terroristas.

Los elementos materiales probatorios evidencian que habrían participado en la coordinación del atentado con explosivos contra la sede de la emisora radial, en la capital de Nariño, en hechos ocurridos el 25 de noviembre de 2025 en el centro de Pasto.

Al parecer, asistieron a las reuniones en las que se planeó el ataque y coordinaron la entrega del artefacto explosivo, razón por la cual una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y extorsión, y terrorismo.

Ninguno aceptó los cargos y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.