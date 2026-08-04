La llegada de turistas extranjeros a Nariño creció un 21% en este 2026

Pasto-Nariño

El departamento de Nariño ha logrado un importante posicionamiento como destino turístico por parte de ciudadanos extranjeros. Así lo reflejan las cifras entregadas por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo-ANATO, según las cuales, en el primer semestre de 2026 se presentó un aumento del 21. 7% .

Según la directora de Turismo del departamento, Claudia Patricia Erazo, ha sido fundamental para este logro la promoción realizada en diferentes espacios que además han dinamizado la actividad económica de artesanos, como la Feria de Departamentos “Colombia son las Regiones”, realizada en Bogotá, la cual generó cerca de $25 millones en ventas para quienes se dedican a este oficio en el departamento.

Según la funcionaría el resultado confirma el creciente interés por un territorio que reúne naturaleza, cultura, aventura y patrimonio. Agregó que la dependencia desarrolla una agenda permanente junto con las administraciones municipales y los empresarios del sector para ampliar la presencia del departamento en escenarios nacionales e internacionales.

Eraso hizo un llamado al Gobierno entrante para que respaldo al proceso de paz en la región, teniendo en cuenta que con esto se ha logrado reducir los hechos de violencia, generando una mayor percepción de seguridad y escenarios propicios para el desarrollo de la actividad turística en las regiones.

Turismo y factor humano

El factor humano sigue siendo decisivo a la hora de viajar: 60% de los turistas aún prefieren hablar y reservar con un Agente de Viajes, así lo da a conocer ANATO

“33% de los turistas aún prefieren hablar con un Agente de Viajes y el 27% adicional siente más confianza al reservar con una Agencia de Viajes que por medio de una website”: según la presidenta del gremio Paula Cortéz.

Con la tecnología e implementación de la IA la forma de viajar está cambiando; sin embargo, el papel de las Agencias de Viajes continúa siendo relevante para el turista que busca sentirse guiado, acompañado y en confianza.

Por otra parte, la tendencia muestra que los viajeros buscan experiencias más auténticas, flexibles y personalizadas, relacionadas con bienestar, naturaleza, viajes familiares, trabajo remoto y destinos menos congestionados según el gremio.