Un minero murió tras caerle una roca en zona rural de Montecristo, sur de Bolívar

La minería en el sur de Bolívar continúa cobrando vidas en medio de las precarias condiciones de seguridad en las que se desarrolla este oficio. El caso más reciente se registró hacia las 7:00 de la mañana del martes 4 de agosto en el corregimiento de Mina Walter, jurisdicción del municipio de Montecristo, donde falleció Norbey Hernando Mayorga, de 34 años de edad.

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Según el relato de sus compañeros de trabajo, Mayorga había laborado durante toda la noche y se disponía a entregar su turno para regresar a su vivienda cuando una pesada roca se desprendió de la parte alta de la excavación y lo aplastó. Aunque fue auxiliado de inmediato por los demás trabajadores del socavón y trasladado a un centro asistencial, la gravedad de los impactos provocó su deceso a los pocos minutos. El cuerpo de la víctima fue remitido a la sede de Medicina Legal para los trámites correspondientes.

Este nuevo suceso eleva a más de siete la cifra de trabajadores fallecidos en faenas mineras en esta zona del departamento durante el presente año. Habitantes del sector señalan que las labores en los yacimientos artesanales e informales se realizan sin las medidas de protección adecuadas, situación que se suma al clima de inseguridad generado por disputas territoriales y cobro de extorsiones por parte de grupos armados ilegales que operan en la región.